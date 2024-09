Javna dražba avtomobilov Audi in BMW z izklicno ceno do 50.000 evrov

Ste se že kdaj udeležili dražbe? Včasih veliki javni dogodki, ki pa se zadnjih nekaj let vedno bolj selijo na splet. Tako je tudi FURS, ki je samo v lanskem letu izvedel 207 javnih dražb, 96 odstotkov teh imel preko spleta. Pomnimo, lansko pomlad je bilo na dražbi na voljo šest mobilnih hišk v Spodnjih Pirničah, za katere je bila izklicna cena 5.000 evrov, na koncu pa so se prodale za 7.000 ali več. Zdaj pa z željo po enakem ali pa celo boljšem rezultatu ponujajo pet luksuznih avtomobilov znamke Audi in Bmw.