Spletne aplikacije za zmenke čedalje bolj priljubljene

Socialne veščine se s porastom družbenih omrežij bistveno spreminjajo. Včasih smo stike iskali na veselicah, dandanes pa prej kot v živo stike navežemo na spletu. In to že več kot desetletje. Spletne aplikacije za zmenke, kot so denimo Tinder, Grinder ali Ona-on, so postale že tako običajne, da je mlajša samska oseba označena za starokopitno, če jih ne uporablja. In čeprav z razmahom njihove uporabe spreminjamo tudi lastno dojemanje romantičnih razmerij in odnosov, postajajo čedalje bolj priljubljene.