Vse večje trgovanje s kriptovalutami povečale število spletnih prevar

Spletne goljufije so ob vse popularnejšem trgovanju s kriptovalutami močno poskočile. V zgolj prvih treh mesecih letošnjega leta so bili slovenski državljani ogoljufani za toliko, kot lani v celem letu. Za okoli dva milijona evrov. "V prvih treh mesecih letošnjega leta smo obravnavali več kot 50 tovrstnih primerov, s skupnim oškodovanjem več kot 1,9 milijona evrov,"razlaga višji inšpektor iz Generalne policijske uprave David Gracer.To pomeni, da so goljufi, če bi računali povprečje, posameznika ogoljufali za okoli 40.000 evrov. Kako? Začne se z lažnimi spletnimi stranmi, na katerih obljubljajo hitre, visoke in varne donose. A tega ni, opozarjajo na policiji.

"Potrebno je vedeti, da kombinacija nekega varnega in pa visokega zaslužka v poslovnem svetu ni realna. Te spletne strani običajno promovirajo preko družabnih omrežij ali pa po elektronski pošti , potem pa v nadaljevanju s potencialnimi vlagatelji navezujejo stike," pojasnjuje Gracer. Bodisi preko spletnih klepetalnic in messengerja, bodisi preko telefona. Tovrstni klici postanejo vse bolj pogosti, sploh če jim date vtis, da vas nakup kriptovalut zanima. In ker večina ljudi ne ve, kako trgovanje preko spleta poteka, jim goljufi ponudijo, da to na daljavo preko vašega računalnika storijo oni.