Več časa preživimo na spletu, več možnosti imamo, da bomo tarča spletnih goljufov. V zadnjem letu so spletne prevare, kjer goljufi poskušajo izsiljevati uporabnike družbenih omrežij z domnevnimi intimnimi posnetki, poskočile za kar 400 odstotkov. Spletnim prevarantom lahko podleže prav vsakdo, tudi uspešna podjetnica srednjih let in univerzitetni profesor.