Ljubljansko letališče žrtev prevare: izgubljena prtljaga za dva evra

Gre za vse bolj pogosto prakso spletnih goljufov, poudarjajo na SI-CERTu, kjer se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo. In kaj se zgodi, če nakažete dva evra? Gorazd Božič , vodja SI-CERTa, pove, da v bistvu ne gre za nakazilo, ampak preusmeritev na lažno spletno stran, kjer lahko nepridipravi poberejo podatke o kreditni kartici in s temi podatki opravijo nakup. " V trenutku nepozornosti lahko mislite, da je šlo za evro ali dva, v bistvu gre pa za veliko večje vsote, " še doda.

Izgubljeni rdeči, črni in rumeni kovčki, naloženi v zaboje na prodaj le za dva evra. Prodajalec pa brniško letališče. " To je naš prostor, kjer shranjujemo izgubljeno prtljago, in kot lahko vidite, gre le za nekaj kovčkov, ki bodo v kratkem odpremljeni k potnikom. Mislim, da je več kot očitno, da ni nobenih znakov, ki bi oglaševali, da prtljago prodajamo v dobrodelne namene za dva evra ," pove Monika Jelačič iz Fraport Slovenija, ki razkaže prostor za izgubljeno prtljago.

Z lažno prodajo prtljage pa se ne soočajo le pri nas. "V istem času namreč, ko se je to zgodilo nam, smo zaznali tudi primere sosednjega letališča in drugih letališč po Evropi," zgroženo razlaga Jelačičeva. Priložnost dela tatu in prav predpraznični čas, ko ljudje več nakupujemo, še dodatno spodbudi nepridiprave. "Goljufi izkoristijo tudi trenutke, kot sta črni petek in prednovoletni nakupi. Ker nakupujemo veliko preko spleta, so to tisti libenci, kjer nas lahko ujamejo," razloži Božič.

Prevaro na družbenih omrežjih najlažje prepoznamo po datumu nastanka profila. Večina ljudi pa, komentira Gorazd Božič, ne pogleda v podrobnosti, še posebej, če so obljubljeni neki lahki dobitki. In kaj se dejansko zgodi z izgubljeno prtljago? Potnik mora to prijaviti, nato pa je obveščen, ko ta prispe na ljubljansko letališče, pojasni Jelačičeva. Rok je pet dni, če pa se lastnik vendarle ne javi, izgubljeni kovček vrnejo na letališče, od koder so prispeli.