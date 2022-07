Danes je med največkrat izraženimi željami otrok postati spletni vplivnež in igralec videoiger. In oglasi za take poklice so čedalje pogostejši. Eno od podjetij recimo išče igralca za igro Minecraft, plača pa od 1400 do 1900 evrov. Naš novinar Aleksander Pozvek se je zato odločil, da se preizkusi v vlogi igralca videoiger. Šel je na učno uro k enemu naših najuspešnejših, Peru Martiču.