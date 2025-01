Peticijo proti predlogu zakona o medijih podpisalo že več kot 11.000 ljudi

Predlog novega medijskega zakona, ki prihaja po dveh desetletjih in ga vlada opisuje kot enega najsodobnejših v Evropi, je sprožil burne razprave. Opozicija in vplivneži opozarjajo, da zakon kot medij opredeljuje vsakogar, ki prek platform širi informacije, kar po njihovem mnenju pomeni omejevanje svobode govora. Ministrstvo za kulturo te očitke zavrača in pojasnjuje, da se zakon osredotoča predvsem na pravila za označevanje oglaševanja, zaščito otrok ter preprečevanje nasilja in sovraštva.