V Splitu sredi ceste 'pozabili' električni drog

Nov primer "briljantnih" prometnih rešitev na Hrvaškem, so hrvaški mediji poimenovali električni drog, ki so ga ob asfaltiranju očitno "pozabili" sredi ceste. Ob njega pa nato postavili v rumeno pobarvan blok, da bi ga vozniki hitreje opazili.

Območje Žnjana pri Splitu je v zadnjih letih vse bolj priljubljeno, vse več ljudi se priseljuje na to območje. In tako je povsem običajno, da so morali tudi obnoviti in razširiti ceste, med drugim tudi ulico Put Žnjana.

A praktično sredi cestišča pa je ostal električni drog, cesto pa so asfaltirali kar okoli njega. Da pa bi drog sredi ceste vozniki pravočasno opazili, so nanj privezali betonski blok in ga pobarvali v flurestenčno rumeno barvo, poroča Slobodna Dalmacija, ki je ob tem spomnila, kako so se posmehovali hiši na Kitajskem, okoli katere so izgradili avtocesto, sedaj pa imajo "svojo genialno prometno rešitev" na Putu Žnjana.

