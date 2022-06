Splitska politična veljaka naj bi se dopisovala z mladoletnicami

Ob omembi poletnega večera ob morju večina pomisli na sončni zahod, dobro družbo, morda kozarček najljubše pijače ... Če vprašate domačine na Obali, pa bi verjetno povprečen večer opisali z besedami, kot so razvrat, alkohol in veseljačenje brez primere. Da bi jim verjeli, kaj vse doživljajo, so pred dnevi objavili tudi posnetek para, ki se spolnim strastem predaja kar na ulicah Splita. Nova afera pa je odjeknila tudi v političnih vrstah. Luka Baričić, nekdanji splitski mestni svetnik, in Bojan Ivošević, nekdanji podžupan, naj bi si dopisovala z dvema dekletoma iz Srbije, od katerih je bila ena celo mladoletna. Njun izgovor je bil, da nista vedela, čeprav jima je ena od njiju sama povedala, da je mladoletna.