1400 prebivalcev Spodnje Idrije brez banke, pošte in zdaj tudi bankomata

Spodnja Idrija je drugo največje naselje v občini Idrija, imajo 1400 prebivalcev in nimajo ne pošte, ne banke in od sedaj tudi bankomata ne. V nekaj letih se je zaprlo čisto vse, kar so prebivalci potrebovali za bivanje, razlaga župan Tomaž Vencelj: "Bankomat so sicer že izključili že v juniju lanskega leta, takrat smo se dogovorili z NKBM, ki je imela tukaj bankomat, da se ohranja, letos pa je dobiček prevladal nad zdravo pametjo in se je še ta edini bankomat v Spodnji Idriji ukinil."

Največjo težavo to predstavlja predvsem starejšim prebivalcem. "Idrija je dobre štiri kilometre stran, stvar ni enostavna predvsem za starejše, ki niso vajeni digitalnega poslovanja z bankami, in res se trudimo da bankomat pripeljemo nazaj, pa od kogarkoli že," pojasnjuje Vencelj.