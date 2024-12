Spodnji Stari Grad bogatejši za nov center za ravnanje z odpadki

Od 4. decembra v Spodnjem Starem Gradu je pod okriljem družbe Kostak zaživel eden najsodobnejših Centrov za ravnanje z odpadki pri nas. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja namerava podjetje urediti še sodobni zbirni center, ki bo, pravi predsednik uprave, v desetih letih prešel v last občine Krško. A kljub veseli novici, da bodo v centru letno predelali 180.000 ton odpadkov pa se že od lanskega marca pojavljajo očitki, da je podjetje Kostak na območju sedanjega Centra nedovoljeno odlagalo odpadke. Predsednik uprave očitke zavrača, na Inšpektoratu za okolje in energijo pa so izdali poziv za zbiranje informacij o preverjanju suma nezakonitega odlaganja in zakopavanja odpadkov.