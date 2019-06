Spodrsljaj voditeljice pokazatelj nadzora egiptovskih oblasti nad mediji

Smrt nekdanjega predsednika bi v večini držav najverjetneje dobila veliko medijske pozornosti – a ne v Egiptu, kjer je pri 67 letih umrl Mohamed Morsi po tem, ko se je onesvestil na sodišču. Poročanje egiptovskih medijev je razkrilo vpliv, ki ga imajo oblasti na medije.

Med sodno obravnavo je 67-letni nekdanji egiptovski predsednik Mohamed Morsiomedlel in kasneje v bolnišnici umrl. Egiptovske oblasti so Morsija, ki je prestajal 20-letno zaporno kazen zaradi nasilja in smrti protestnikov med demonstracijami leta 2012, pokopale le nekaj ur po njegovi smrti. Mnoge človekoljubne organizacije so kritizirale pogoje, v katerih je Morsi prestajal svojo zaporno kazen, pozvali pa so tudi k neodvisni preiskavi njegove smrti. Njegovo nenadno smrt so egiptovski mediji pokrili kot novico drugotnega pomena – naslovnice časopisov so namenili Afriškemu pokalu narodov, Morsijeva smrt pa je pristala v notranjosti, na straneh, ki so po navadi namenjene poročanju o zločinih. Programi v lasti države v novicah niso omenili niti, da je bil Morsi nekdanji predsednik – prvi demokratični izvoljeni voditelj v Egiptu – nazivali so ga le z njegovim polnim imenom in priimkom.

Egiptovsko sodišče ga je obsodilo tudi na dosmrtno zaporno kazen zaradi vohunjenja za Katar in izdajanja državnih skrivnosti. FOTO: AP

Namenili so mu točno 42 besed (v arabščini), kratko vest, tako v tiskanih medijih, na radiu in na televiziji: "Mohamed Morsi je umrl včeraj med sojenjem za vohunjenje. Pokojni je sodnika prosil za dovoljenje, da spregovori in sodišče mu je to dovolilo. Ko je bilo sojenje že prekinjeno, je omedlel in umrl. Njegovo truplo so prepeljali v bolnišnico in potrebni postopki so že v teku." Voditeljica egiptovskih novic je (nenamerno) opozorila na podobnost poročanja s spodrsljajem v živo. Medtem ko je brala s trotl bobna, je na koncu prebrala tudi besede: "To je bilo poslano z naprave Samsung." Ko je spoznala svojo napako, je bila vidno zmedena in osramočena, preden je brala naprej, pa je za nekaj sekund postala.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po poročanju spletne strani Mada Masr, ki ni v lasti egiptovskih oblasti in velja za eno redkih še obstoječih neodvisnih, so vest medijem poslali uradniki prek WhatsAppa. Priložili naj bi tudi navodila, da novico objavijo v notranjosti časopisa in ne na naslovnici. Hussein Baoumi, raziskovalec organizacije Amnesty International na območju Egipta, je za BBC povedal, da medije v Egiptu kontrolirajo varnostne sile. "Varnostne sile glede potencialno občutljivih tem pošiljajo sporočila televizijskim programom in jim pripravijo scenarij, kako pokriti določeno novico," razlaga Baoumi. Pri Morsiju so želeli omejiti količino informacij in prevzeti nadzor nad zgodbo – pomembno jim je bilo predvsem, da je zgodba upovedana tako, da oni niso krivci za njegovo smrt. "Prav tako so želeli predstaviti obdobje njegovega vladanja, kot da je bil le predstavnik Muslimanske bratovščine, ki je pretental populacijo," še dodaja Morsi. Odkar je predsednik Egipta Abd Al-Fattah Al-Sisi, se je medijska svoboda v Egiptu močno poslabšala, oblasti pa so skoraj popolnoma prevzele nadzor tako nad tradicionalnimi kot tudi družbenimi mediji. Baoumi pravi, da je Mada Masr še ena izmed redkih spletnih strani, ki ostajajo neodvisne, ljudje, ki jo ustvarjajo, pa se morajo posluževati strogih varnostnih ukrepov in varnih povezav.

V Egiptu se dogaja 'sisifikacija' medijev. FOTO: AP