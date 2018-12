Spopad protestikov in policistov, ti uporabili šok granato in komaj pobegnili

Tudi šesta sobota protivladnih protestov rumenih jopičev v Franciji ni minila brez nasilnih izgredov protestnikov, ki so med drugim napadli tri policiste. Posnetki kažejo, kako eden od policistov med napadom izvleče pištolo in jo uperi v razjarjeno množico, nato pa skupaj s kolegoma pobegne z motorjem. Francoski predsednik Emmanuel Macron je napad na policijo obsodil ter pozval k miru in harmoniji.

FOTO: AP Sobotni protest rumenih jopičev je v Parizu sprva sicer potekal razmeroma mirno, množica, ki se je zbrala na slovitih Elizejskih poljanah, pa je zvečer postala nasilna. V enem izmed incidentov so trije policisti na motorjih komaj uspeli zbežati pred skupino protestnikov, ki je vanje metala tlakovce in druge predmete. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Videoposnetki incidenta, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, kažejo, da je eden izmed policistov med napadom izvlekel pištolo in jo uperil v približujočo se množico. Skupaj s kolegoma, enemu izmed njiju se je medtem prevrnil motor, pa je nato zbežal s kraja. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke S posnetka je razvidno tudi, da so policisti pred napadom proti množici zalučali šok granato. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Francoski predsednik Emmanuel Macron je med obiskom afriške države Čad, kjer je obiskal francoske enote, ki služijo v protiterorističnih silah, obsodil ta napad in obljubil, da bodo odgovorni deležni "najhujše zakonite kazni". Ob tem je še dejal, da Francija "potrebuje mir, enotnost in iskreno predanost močnim kolektivnim ciljem. Moramo zaceliti nesoglasja," je dodal. Policija zaradi izgredov prijela vodjo rumenih jopičev V soboto so tako kljub ukrepom, ki jih je za pomiritev nezadovoljstva ljudi z razmerami v Franciji dan prej sprejel parlament, po državi še šestič potekali množični protesti rumenih jopičev. Tokrat se jih je sicer po navedbah notranjega ministrstva udeležilo zgolj 38.600 ljudi, kar je skoraj polovica manj od prejšnje sobote, ko je bilo na francoskih ulicah okoli 66.000 protestnikov. V Parizu, kjer se je zbralo okoli 2000 protestnikov, je policija zaradi izgredov prijela 142 ljudi, med njimi tudi tudi vodjo rumenih jopičev Erica Droueta. 19 so jih pridržali.