Spopad tekmovalcev Masterchefa v pripravi 'pašte'

Saj veste, da gre ljubezen tudi skozi želodec. Pred koprsko taverno so se na svetovni dan testenin zbrali najboljši kuharji "pašte". In četudi gre za jed, ki jo znamo skuhati praktično vsi, tekmovalci oddaje Masterchef, ki so se znova spopadli med seboj na tem tekmovanju, odgovarjajo, da jo znajo pripraviti najbolje. So tekmovalci stavili zgolj na svoje sestavine ali tudi na priljubljenost?

VEČ VIDEOVSEBIN 02:50 Iz SVETA: Viva la Pasta 01:04 Iz 24UR: Svetovni dan testenin