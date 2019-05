Spopadi med protestniki in policijo: metali molotovke in petarde

Več tisoč protestnikov je v soboto znova zasedlo ulice albanske prestolnice in zahtevalo odstop premierja Edija Rame, na katerega letijo obtožbe korupcije in volilne prevare leta 2017. Opozicijski voditelji tako zahtevajo ustanovitev prehodnega vladnega kabineta: "Tukaj smo z misijo, da osvobodimo Albanijo zločinov in korupcije," je dejal vodja opozicijske Demokratske stranke Lulzim Baša.

Na več mestih so včeraj izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, tudi pred tamkajšnjim parlamentom. Skupina protestnikom, med njimi tudi številni z zamaskiranimi obrazi, so metali zažigalne steklenice oziroma molotovke, petarde in druge objekte v stavbo parlamenta. Policija se je odzvala s solzivcem in vodnim topom, ko je skupina demonstrantov skušala prebiti zaščitne ograje in barikade pred parlamentom, poroča Deutsche Welle.