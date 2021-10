Spor v stranki Desus: predsednik stranke in poslanci na nasprotnih bregovih

Da se lahko stvari v politiki spremenijo hitreje kot veter spremeni svojo smer, smo že kdaj videli. In to so demonstrirali v stranski Desus. Dopoldne je v stranki namreč eksplodiralo: predsednik stranke Ljubo Jasnič je svojim poslancem očital, da so na glasovanju – ko so ti znova podprli več predlogov koalicije – izdali stranko in volivce, ti pa so mu nazaj grozili, da ga bodo, ker jim je naročal, kako naj glasujejo, prijavili Komisiji za preprečevanje korupcije. Nekaj ur kasneje pa so se sestali na strateško-programskem svetu stranke in kljub jutranjim ostrim besedam in obtožbam pred kamerami zdrahe domnevno rešili med štirimi stenami.

