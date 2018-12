Sporna reforma: vlada dovolila 400 nadur in izplačilo zanje šele v treh letih

Madžarski parlament je potrdil sporno reformo zakona o delavskih pravicah, ki predvideva znatno povečanje števila dovoljenih nadur. Pri tem je v parlamentu nastal pravi kaos, saj so skušali opozicijski poslanci preprečiti glasovanje.

Opozicijski poslanci so med drugim piskali s piščalkami in blokirali dostop do govorniškega odra predsednika parlamentaLaszla Köverja, da bi preprečili glasovanje. Köver je kljub temu začel sejo.

Parlament, v katerem ima stranka premierja Viktorja Orbana Fidesz dvotretjinsko večino, je kljub temu potrdil reformo zakona o delavskih pravicah, ki bo delodajalcem omogočil povečanje števila zakonsko dovoljenih nadur z 250 na 400. Časovni okvir za izplačilo nadur pa se bo z enega leta podaljšal na tri.

Vlada trdi, da bodo spremembe koristile tako tistim, ki želijo delati več, in tistim, ki potrebujejo več delovne sile. "Odpravili smo birokratska pravila, da lahko tisti, ki želijo delati in zaslužiti več, to tudi storijo," je v torek povedal Orban, ki se je udeležil današnje seje.

Sindikati zakonu, ki so ga označili za suženjskega, nasprotujejo, ker se vlada ni posvetovala z njimi. V soboto se je protestov proti zakonu, ki so jih organizirali, udeležilo več tisoč ljudi. Zagrozili so tudi s splošno stavko in blokadami cest.

So pa poslanci danes potrdili tudi zakon, ki uvaja nova upravna sodišča. Helsinški odbor je ocenil, da ta zakon "resno ogroža vladavino prava na Madžarskem", saj bodo s tem zabrisane meje med izvršilno in sodno vejo oblasti.