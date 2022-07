Sporne in nezakonite prakse podjetja Uber

S svojimi taksi storitvami je Uber le v nekaj letih po svetu uspel ustvariti pravi monopol, ob tem vzbujal neodobravanje, afere in celo množične proteste evropskih taksistov, tudi slovenskih. A prevozniški gigant s svojo neverjetno ekspanzivno politiko zdaj znova vznemirja. Njegovo naglo globalno širjenje je skupina preiskovalnih novinarjev namreč vzela pod drobnogled in objavila preko sto tisoč dokumentov in dokazov o etično spornih in potencialno nezakonitih praksah, s katerimi je pospešil svojo bliskovito širitev, vanjo so bili vpleteni tudi vidnejši svetovni politiki.