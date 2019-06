Sporni župnik naj bi bil zaradi neprimernega ravnanja že večkrat premeščen

Vsi so župnika opisali z lepimi besedami, da so ga imeli farani radi in da se je tudi z otroki dobro razumel. Ko smo obiskali Preddvor, domačini pred kamero niso želeli, se pa menda že mesec dni govori o neprimernih sporočilih župnika otroku, a večina faranov o njem nima slabe besede.

Andrej Naglič iz ekspertne skupine za primere spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci pojasnjuje, da anonimna prijava, ki so jo prejeli, duhovnika ne povezuje z nobenim primerom iz preteklosti, vsebuje pa prijava imena oseb, ki lahko povejo kaj o preteklem delovanju duhovnika, če je bilo kaj spornega.

Kot je povedal Naglič, si duhovnik prizadeva in želi poudariti, da je odgovoren, da se zaveda, da njegova komunikacija ni bila najbolj primerna za delo duhovnika in bo skupaj s svojimi nadrejenimi poskušal to odpraviti, hkrati pa prevzeti vse posledice, ki jih bo prinesel policijski ali morda tudi kazenski postopek.

Starše po drugi strani skrbi, da prihaja do stigmatizacije otrok, saj so prepričani, da so bili njihovi otroci, ki obiskujejo verouk ali ministrante, spolno zlorabljeni, kar pa ni res, vsaj po naših informacijah ne, še pravi Naglič

Kot je še povedal, je župnik, ki ga dobro pozna, zelo čustven in srčen človek, ki pa v svojem osebnostnem razpoloženju kdaj naredi poteze, ki jih kasneje obžaluje. Je pa Naglič prepričan, da je prav, da se vsakršno sporno vedenje razčisti tudi pred policijo oziroma pristojnimi preiskovalnimi organi.