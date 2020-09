Šport je tudi orodje diplomacije, ki ga države pridoma izkoriščajo sebi v prid

Borut Pahor in Emanuel Macron na sestanku v Parizu nista govorila le o kolesarstvu in uspehih Slovencev, temveč sta razmišljala tudi o bolj suverenim, enotnejši in bolj demokratični Evropi. Pahor pa ni edini politik, ki vneto navija za svoje športnike. Za vihtenjem zastav, glasnim vzklikanjem in navdušenjem politikov nad uspehi športnikov njihovih držav na velikih tekmovanjih je veliko več kot le navijanje. Šport je namreč močno orodje diplomacije.