Športna oblačila zamenjali za vojaška in se podali na izziv preživetja v naravi

Naši športniki so za tri dni svoje športne uniforme zamenjali za vojaška oblačila. Začelo se je namreč letno usposabljanje vrhunskih športnikov, zaposlenih v Slovenski vojski. 29 asov bo te dni svoje treninge zamenjalo za izziv preživetja v naravi. Preizkusili se bodo v delanju bivaka, iskanju hrane, ribolovu, ob tem pa bodo še bolj krepili svojo discipliniranost in poslušnost - dve vrlini, ki sta že tako velik del vojske in tudi športnikov. Pred odhodom na teren pa je bilo treba najprej izuriti korakanje in upoštevanje navodil ter z zaprisego medse sprejeti dve novi vojakinji.