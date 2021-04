Športne čevlje Kanyeja Westa prodali za slab milijon in pol evrov

Si predstavljate, da neki kos oblačila prodate za kar 1800-krat več, kot je bila njegova vrednost, ko ste ga kupili? Točno to je uspelo ameriškemu zbiratelju Ryanu Changu, ki je par športnih čevljev Kanyeja Westa prodal za kar slab milijon in pol evrov. Gre za svetovni rekord v prodaji športnih čevljev. Superge, ki jih je nosil na podelitvi grammyjev leta 2008, so kar za trikrat prekašale rekord iz lanskega leta, ko so na dražbi prodali podpisane čevlje Michaela Jordana za slabih 500.000 evrov. Novi lastniki najdražjih športnih čevljev na njihov nakup gledajo kot na investicijo in pričakujejo, da se bo njihova vrednost sčasoma še dvignila.

