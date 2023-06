Športni karton 2023: Otroci so postali večji in imajo slabšo držo

Gibalna učinkovitost otrok v osnovni in srednji šoli je zdaj takšna, kot je bila leta 2011. Na podlagi primerjave preteklih rezultatov, ki jih v športnem kartonu beležimo že pol stoletja, stroka ugotavlja, kaj se dogaja z našo mladino. In kaj letos izstopa? Otroci so postali večji, razlog pa naj bi se skrival v tem, da se višek energije, ki so jo med korono prihranili, pretvori v hitrejšo rast. Zaradi slabega mišičnega tonusa imajo slabšo držo, a še vedno smo nad evropskim povprečjem.