Športni psihologi v pomoč športnikom po porazih

Zaigrati na svetovnem prvenstvu in predstaviti svojo državo kar se da dobro, so zagotovo sanje vsakega športnika, a za dobrimi rezultati stoji veliko truda in borbe, ter celoten tim, ki športnike spodbuja, da ne odnehajo, četudi nastopi poraz, pomemben člen, brez katerega si šport težko predstavljamo pa so navijači. Navijači so tisti, ki se s športniki veselijo ob zmagi, so pa zelo pomembni tudi, ko ekipo doleti poraz. A ker so porazi v športu neizogibni, včasih za športnike tudi zelo boleči, tu nastopijo športni psihologi, ki športnike učijo, kako se učiti na napakah in se tudi ob težavah vzpenjati.