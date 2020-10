Športniki pozivajo pristojne, naj jim dovolijo trenirati in igrati

Ukrepi, ki so znova stopili v veljavo, sivijo lase tudi športnikom. Ukrep omejitve zbiranja do 10 oseb je namreč preprečil marsikateri trening. Športniki se sprašujejo, ali te omejitve veljajo tudi za profesionalne in tekmovalne športe ali le za rekreativne. In odgovor ministrstva za notranje zadeve je jasen: ukrepa se morajo držati vsi, ne glede na šport. Ker pa lahko NIJZ ob izdanem pozitivnem mnenju število dovoljenih oseb razširi, so številni športni klubi in zveze tja že naslovili vloge.