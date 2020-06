Otroci slovenskih politikov, ki dosegajo visoke športne rezultate

Politike lahko kot navijače srečujemo na tekmah slovenskih reprezentanc, kjer izkoristijo prijetno s koristnim in se javnosti pokažejo v sproščeni luči. Marsikdo pa je pogosteje na tekmah zaradi svojih otrok. Preverjali smo, za otroke katerih politikov bi lahko stiskali pesti na tekmah in jih med drugim vprašali, ali se jim je kdaj to, da imajo starša na visokem položaju, očitalo tudi ob športnih uspehih.