Spoštovanje ukrepov nadzirajo policija, redarstvo in osem različnih inšpektorjev

Policija je zgolj v prvi polovici meseca ugotovila kar 3126 kršitev in sprožila skoraj 1500 prekrškovnih postopkov. A ne le policija in redarji – na terenu spoštovanje ukrepov in zapovedi po novem preverja kar osem različnih inšpektoratov. Od šolskega do infrastrukturnega inšpektorja – celo inšpektorje za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo lahko srečate. Kakšne so njihove ugotovitve in koliko kazni so že izdali?

