Spoznaje Ace-a, prvo uradno maskoto evropske odbojkarske zveze 

Da bodo v Stožicah navijači lahko glasno in močno navijali bo pomagala tudi prikupna veverica Ace. Ace je uradna maskota evropske odbojkarske zveze in bo prisotna v vseh evropskih državah, kjer gostijo letošnje evropsko prvenstvo. Čeprav ne govori, pa je veverica vseeno nagajiva, poskočna in prikupna. S svojo pozitivno energijo spodbuja tako igralce kot navijače v dvorani.