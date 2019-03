Kunuksun, prva kitajska klonirana policijska psička

Kitajskim znanstvenikom je v sklopu programa, za katerega upajo, da jim bo pomagal skrajšati čas in stroške usposabljanja policijskih psov, uspelo klonirati 'Sherlocka Holmesa' med policijskimi psi. Psička Kunuksun že pridno trenira in dosega dobre rezultate.

Kunuksun, psičko pasme kitajski volčji pes (Kunming wolfdog), sta klonirali podjetje Sinogene Biotechnology iz Pekinga in Univerza za kmetijstvo v provinci Yunan na jugozahodu Kitajske, ob podpori ministrstva za javno varnost, poroča državni tabloid Global Times.

Kunksun je prva klonirana policijska psička na Kitajskem. FOTO: Sinogene

Znanstveniki so DNK vzorec vzeli sedemletni policijski psički Huahuang, ki je pri svojem delu zelo uspešna in je bila zaradi dobrih rezultatov pri iskanju drog v mestu Puer večkrat nagrajena. S pomočjo še enega psa in nadomestne matere se je skotila Kunuksun. "Nadomestna mama je bila pasme beagle. Da bi preprečili zaplete in izboljšali možnost za preživetje, smo izvedli carski rez," je za Science and Technology Dailypovedal Liu Ksiaojuan, sodelavec podjetja Sinogene Biotechnology, ki se ukvarja s kloniranjem živali.

Psička je stara dva meseca in že pridno trenira v policijski pasji šoli. FOTO: Sinogene

Kunuksun je zdaj stara dva meseca in že pridno trenira v policijski pasji šoli ter kaže obetavne rezultate. "Dobro se je prilagodila v lokalno okolje," je povedal analitik, ki sodeluje pri projektu Wan Jiusheng. "Prijazna je do ljudi, družabna in stalno v pripravljenosti," je povedal in dodal, da se psička prav nič ne boji temnih in neznanih prostorov, ima izjemno izostren voh in lahko hitro najde skrito hrano. Ko bo prestala desetmesečno usposabljanje, bo postala profesionalni policijski pes. Prvi med mnogimi, upajo sodelujoči pri projektu.

Kunksun med igro z drugim psičkom. FOTO: Sinogene

Usposabljanje policijskih psov na Kitajskem običajno traja okoli pet let in stane okoli 66.000 evrov, jamstva za uspeh pa ni. Leta in leta namreč lahko traja, da najdejo tako uspešnega policijskega psa, kot je Huahuangma. V enem najbolj odmevnih primerov je policistom pomagala najti ključni dokaz – ključ hotelske sobe – ki je leta 2016 pripeljal do aretacije osumljenca. Policisti jo označujejo z imenom "Sherlock Holmes" in opisujejo kot "eno med tisoči".

klonirana psička Kunuksun FOTO: Sinogene