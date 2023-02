Spoznajte voznico smetarskega tovornjaka

"V službo pridem malo čez peto uro, da se v miru preoblečemo v delovno obleko in se psihično pripravim na svoj delovnik." Maja se na teren poda z dvema sodelavcema, ki praznita zabojnike, ona pa je zadolžena zgolj za prevoz. Pravi, da je kljub bogatim izkušnjam delo težje, kot je pričakovala. "Sem mislila, da nekaj znam, da obvladam, da je zelo enostavno voziti smeti, pa ni. Prej, recimo, v celem letu nisem toliko vozila vzvratno kakor zdaj v enem dnevu. To je bil zame izziv oziroma je še vedno vsak dan znova."

Rumen jopič, kapa in nasmeh je tisto, kar Maja Sedej Prosenc potrebuje za začetek delovnega dne. Danes nas je vzela s sabo in nas popeljala skozi svoj delovni dan kako drugače kot s tovornjakom. "Zjutraj dobimo delovni nalog, kaj bo kdo delal. Danes sem jaz prva pisana, gremo pobirat papir." Pogledava načrt in se hitro odpraviva na prvo lokacijo.

Maja ni le za volanom, poskrbeti mora tudi za redno vzdrževanje vozila, kar ji je sprva predstavljalo problem, a se je vsega hitro naučila. "Moja naloga je tudi, da vozilo od znotraj počistim, fanta ga od zunaj opereta, v kamion natočim gorivo potem ad blue, odprem kason, pa mazila namažem z mastjo, da to lepo teče, pač vzdrževanje vozila."

Večino časa za volanom, a vselej z veseljem, če je treba, sodelavcem priskoči na pomoč. Čeprav je v večini obkrožena z moškimi, se je na to hitro navadila, kaže pa, da so se tudi oni na njo."Maja je super. Midva se res razumeva, veliko se lahko pogovarjava. Več kot z ostalimi sodelavci. Mamica in sinček," se pošali sodelavec Vid Krmelj.

Majino delo je zelo odgovorno, pozorna more biti tako na vse udeležence v prometu kot na sodelavca, ki se vozita zadaj. "Vedno moraš biti pozoren na dogajanje okrog in okrog vozila. Spredaj, zadaj, kolesar, pešec, to je res divje."

Pravi, da je tudi sama prej poklic smetarja nevede podcenjevala, zdaj temu ni tako. "Zdaj, ko sama to opravljam, vidim. 365 dni ne glede na vremenske razmere vsak dan sprazniti, počistiti kante, ki so polne in težke ... Res občudujem fante zadaj in kapo dol pred njimi."

Odkar dela kot komunalna delavka ni doživela kakšne neprijetne izkušnje, ravno obratno. "Gremo mimo dveh vrtcev in so otroci na oknih in kričijo: smetarji, smetarjii! Otroci so res lušna bitja."

Poleg Maje je v komunali Kranj zaposlena še ena voznica smetarskega tovornjaka, vodja oddelka odpadki Simona Bergant, ki je bila prav tako prva ženska v vlogi vodje, pa pravi, da lahko ženske opravijo vsako delo enako dobro kot moški ali celo še bolje. "Jaz mislim, da morajo tudi moški sprejeti, da so ženske del enega procesa, ker se mi zdi, da potem podjetje na splošno bolje deluje," pravi. Maja pa ženskam sporoča, da naj jih ne bo strah slediti svojim sanjam in ciljem ter, da lahko dosežejo čisto vse, kar si zaželijo. "Pa gasa!"