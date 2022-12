Zelo ustvarjalne, na povsem drugačen način sicer, so tudi naše gospodinje, in da ne bom komu delali krivice, tudi moški peki, ko gre za peko tradicionalne slovenske praznične jedi. Govora je seveda o potici, ki pa jo znamo pripraviti na mnogo načinov: imamo orehovo, pa potratno, pehtranovo, makovo in še bi lahko naštevali, a zdaj boste spoznali še prav posebno vrsto potice, ki je prejela že številne nagrade in priznanja. Recept je star več kot 100 let, jedel jo je tudi sam papež Frančišek.