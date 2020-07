Pahor in Mattarella ob spominski slovesnosti sklenila roke

Narodni dom v Trstu, ki so ga pred natanko sto leti požgale skupine fašistov in italijanskih nacionalističnih gibanj, je sedaj spet last slovenske manjšine v Italiji. Dokument o vrnitvi doma sta na slovesnosti podpisala predsednika Borut Pahor in Sergio Mattarella ter v želji, da bi naroda obrnila nov list in gradila skupno evropsko prihodnost, položila vence tako k spomeniku bazoviškim junakom kot k spominskemu obeležju pri bazoviški fojbi. Kar pa je na obeh straneh meje naletelo tudi na nekaj neodobravanja.