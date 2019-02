Spregovorili svojci: BiH prosijo za vrnitev, ker so na koncu z močmi

Po tem, ko je v Bosni in Hercegovini v javnosti završalo zaradi prošnje treh Bosank, ki so se pred leti pridružile Islamski državi, nato pa zbežale in se zdaj želijo vrniti v domovino, je na bosanskem zunanjem ministrstvu potekal sestanek. Prvič so za javnost spregovorili tudi njihovi svojci, ki pristojne prosijo za pomoč. Kakšen bo odgovor bosanskih oblasti?

Na zunanjem ministrstvu Bosne in Hercegovine (BiH) je včeraj potekal sestanek glede prošnje treh bosanskih državljank, ki so se pred leti (domnevno pod prisilo soprogov) pridružile samooklicani Islamski državi (IS), zdaj se pa želijo vrniti v domovino. Trenutno se, skupaj z devetimi otroki, nahajajo v taborišču Roj. Srečanja na ministrstvu so se po poročanju televizije N1 udeležili člani njihovih družin, ki upajo na posredovanje pristojnih institucij. Te so sicer že pred samim srečanjem za N1 potrdile, da preučujejo njihove primere, a da podrobnejših informacij javnosti za zdaj ne morejo posredovati.

Tri Bosanke je po begu od IS pred približno dvema letoma ujela kurdska vojska. Po večmesečnem zasliševanju in domnevno tudi mučenju (kot pravijo njihovi sorodniki), so od septembra 2017 v taborišču Roj na severu Sirije, v bližini mesta Kamišli. Njihov poziv bosanskim oblastem za vrnitev v domovino je nedavno odjeknil v javnosti. Zdaj pa so o pismu 22-letne Sarajke, njihovih željah in pozivih prvič javno spregovorili tudi njihovi sorodniki. "Ni dneva, ko ne bi pomislila na hčerko in njene otroke, moje vnuke. Iskreno si želim in se zavzemam za to, da se nekega dne vrnejo - da jih vidim, objamem, jim pomagam," je dejala mati enega od deklet. "Zato posredujem njihov apel – ker vedo, da so s tem, ko so se pridružile IS, naredile napako in se ves ta člas le želele rešiti in oditi. Nekako so se uspele prebiti na kurdsko ozemlje in se predale – samo, da bi se rešile," dodaja.

Pristojne institucije medijem zaenkrat sicer ne smejo posredovati podrobnosti, razen tega, da njihove primere preučujejo in preverjajo. Predpostavlja se sicer, da sta v zaporniškem delu taborišča Roj še dva bosanska državljana ter nemški državljan bosanskih korenin.

Alema Dolamić pa je sestra ene od žensk, ki je v začetku leta 2018 prva javno spregovorila o treh Bosankah, ki se želijo vrniti domov. Njeno sestro naj bi iz Avstrije v Sirijo leta 2014 odpeljal mož Nermin Jahić, ki je kot borec IS umrl februarja 2017. Tudi Dolamićeva sicer ni smela govoriti o podrobnostih včerajšnjega srečanja na Ministrstvu za zunanje zadeve BiH. "BiH prosijo za vrnitev, ker so na koncu z močmi.Sestra je hudo bolna. Upam, da bo kmalu lahko prišla v BiH, da se ji bo lahko pomagalo in da bo država prevzela odgovornost za zagotovitev njihovega zdravljenja in vsega ostalega, kar jim po zakonu pripada," pravi Dolamićeva. Podobno zgodbo deli tudi Senija Muhamedagić iz Cazina. Njena hči je prav tako skupaj z možem odpotovala v Sirijo iz Avstrije, nato pa se je odločila pobegniti. "Nikoli ne bomo izgubili upanja, da se bodo nekega dne vrnili k nam. Prosimo vse, apeliramo na vse institucije. Je sicer nekaj napredka, dela se na tem in stvari se premikajo naprej. Želja nas staršev je, da se nekega dne vrnejo k nam, da jih objamemo, da se ta agonija in pekel za vselej končata," je dejala Muhamedagićeva.

Po nedavnem pozivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropa oziroma koalicijske države sprejmejo in sodijo 800 borcem IS, ki so jih ameriške sile zajele v Siriji, ali pa bodo ti izpuščeni, se v BiH še zmeraj ne ve kdaj in kako, ter če sploh, se bo zagotovila vrnitev treh Bosank z otroki. Se pa vse več govori tudi o dveh ujetih Bosancih.