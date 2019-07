Sprehajalno pot med Fieso in Piranom so po sanaciji, ki je stala 160 tisoč evrov, ponovno zaprli. S pobočja se je namreč zaradi dežja skotalila kamena gmota. Odgovorni so se odločili, da bodo pot preventivno zaprli ob vsakem večjem neurju in dežju, saj možnost padajočega kamenja kljub sanaciji ostaja.