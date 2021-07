Navdušeni in ponosni: sprejem Rogliča v domačih Gameljnah

Po velikem sprejemu na brniškem letališču se je Primož Roglič odpravil domov, v Gameljne, kjer ga je pričakalo več domačinov – navdušenih in ponosnih na svojega sokrajana. Priprave na sprejem so se začele že zgodaj zjutraj. Najprej v Dobrovi, kjer so iz aluminija izdelali olimpijske kroge, napis in kolo. Nekaj pred pol drugo uro pa so se v Gameljnah že zbrali domačini s slovenskimi zastavami, ki so nestrpno čakali na Primožev prihod, gasilci pa so bili v nizkem startu, da kolesarskemu junaku čestitajo z vodnim špalirjem.

