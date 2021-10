Roglič na sprejemu: Ko vidiš takšno množico ljudi, ki navija zate, je vedno lepo

Slovenskemu kolesarskemu šampionu Primožu Rogliču so v domačem Zagorju ob Savi pripravili sprejem ob koncu nadvse uspešne sezone. S tamkajšnjim županom Matjažem Švaganom sta v Kisovcu, pri Primoževem spominskem mostu, položila temeljni kamen za nadaljevanje gradnje skoraj 10-kilometrske kolesarske steze, ki se bo imenovala po Primožu Rogliču.

Za glasbeno spremljavo so poskrbeli rockerji iz skupine Big Foot Mama in pihalni orkester, slovenski as pa je na sprejemu povedal: "Kaj naj rečem? Kot sem prej opisal, mogoče so v tem trenutku malo mešani občutki, ker živimo v časih, ki si jih nihče med nami ni želel, po drugi strani pa je vedno dobrodošlo, če si lahko razlog za veselje. Ko vidiš takšno množico ljudi, ki navija zate, te podpira, je vedno lepo."

Rogliču v čast so krajani pripravili še zlato kolo, ki ga bodo konec meseca postavili na vrh dimnika v Trbovljah.