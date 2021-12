V torek so v državnem zboru potrdili delitev okoli 280 milijonov evrov med državljanke in državljane kot pomoč in podporo v boju s pandemijo. Sprejetje PKP 10, ki ob razumljivi pomoči tistim, ki so v prvi vrsti boja s covidom-19, deli pomoč tudi tistim, ki zaradi pandemije ne živijo nič slabše kot so prej, ko so bili zaradi svojih prejemkov na socialnem dnu.