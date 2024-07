Spremembe na vladnem seznamu za rušenje hiš po poplavah

Številne družine po letu dni še vedno čakajo na odgovor, ali se bodo morale seliti ali ne. Vladni seznam hiš za morebitno rušenje namreč še zdaleč ni dokončen, iz njega so do sedaj odstranili 54 domov. Kar 23 jih je v občini Gornji Grad, kar so domačini sprejeli s težkim srcem, pripoveduje župan. Ker so bili na seznamu za rušenje, namreč niso bili upravičeni do finančnih pomoči, prav tako svojih poplavljenih domov niso obnavljali, saj so upravičeno domnevali, da si bodo morali iskati ali graditi novega. "To je izgubljeno leto, polno negotovosti, za ljudi, ki so 4. avgusta lani izgubili vse," sta kritična tudi župana Prevalj in Ljubnega.