Bo vlada prisluhnila pozivom delovnih migrantov ali nas čakajo zastoji na mejnih prehodih?

Enkrat tedensko bi še šlo, pravi, če ne drugače, test opravijo čez vikend. Vsake dva dni pa je za delavce migrante tako logistično kot časovno, doda, neizvedljivo. "Mejo prečkajo okrog pete ure, vračajo se pa tam okrog šestih ali sedmih zvečer, takrat so centri za testiranje v Avstriji že zaprti in se tako sploh ni možno testirati," opozarja Fekonja.

In kaj to pomeni za približno 106 tisoč Slovencev, kolikor jih je trenutno že na Hrvaškem? Ob povratku nazaj bodo, kljub temu, da je Hrvaška še vedno zelena, potrebovali PCT dokazilo. "Malo nas skrbi zaradi tega, ker bomo potem morali tudi na Hrvaškem priskrbeti dodatne lokacije kjer se bodo ljudje lahko testirali. V tem trenutku sploh ne vemo, koliko ljudi potrebuje hitri antigenski test," še dodaja Bradetićeva.

Na Gruškovju je bilo treba že danes za vstop v Slovenijo čakati eno uro. Pa smo sredi tedna in do polnoči še brez zahtevanih potrdil. Kaj pa vnaprej? Kot kaže se dolgim kolonam ob vračanju z morja ne bomo mogli izogniti, kar skrbi tudi Hrvate.

Včeraj so bili zaradi novega odloka na nogah tudi zaposleni v turističnih združenjih in prevozništvu, zdaj pa jim je vlada vendarle prisluhnila in nekoliko razširila seznam izjem. Pravzaprav čez noč je na seznam izjem, poleg otrok, mlajših od 15 let in dvolastnikov ter najemnikov zemljišč v obmejnem pasu, dodala še tranzit. Potniki morajo Slovenijo zapustiti v 12 urah po vstopu, med izjemami pa so po novem tudi prevozniki, zaposleni v mednarodnem prometu.

V nasprotnem primeru bi namreč po napovedih gospodarstva, zaradi dolgih čakalnih dob na mejah imeli popoln kaos, posledično pa gospodarsko škodo zaradi motenj v oskrbi. Zamude bi nastajale pri dostavi medicinskega blaga in zdravil, hitro pokvarljivega blaga, hrane, namenjene v trgovine. A pozor: tranzit in mednarodni promet bosta na seznamu izjem le mesec dni, konkretno do 15. avgusta. Do takrat imajo zaposleni v teh panogah pa tudi turisti, ki potujejo čez Slovenijo, čas, da se pripravijo na enotno ureditev pogojev vstopa v Slovenijo, torej PCT.