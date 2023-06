Spremembe v financiranju strank razburjajo: še več denarja za večje

Katera od strank si od dobrih dveh milijonov in pol evrov odreže največji kos pogače in kolikšen? Po trenutni zakonodaji se 25 odstotkov tega denarja enakomerno porazdeli med stranke, ki so na volitvah dosegle vsaj odstotek glasov. Preostalih 75 odstotkov pa sorazmerno, glede na število glasov, kar pomeni, da več dobijo stranke, ki so na volitvah dobile več glasov. Po novem predlogu pa bi se razmerje spremenilo na 10 proti 90 odstotkov. To pomeni, da bi še več dobile stranke, ki so na volitvah dobile več glasov, na račun tistih, ki so dobile manj glasov.