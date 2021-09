Spremembe v odloku: je pogoj PCT za obisk zdravnika res potreben?

Kar nekaj jeze in zmede je med pacienti in v zdravstvenih zavodih povzročil v soboto spremenjen odlok o izpolnjevanju pogoja PCT za obisk zdravnika. Porajata pa se tudi vprašanji, kaj prinaša sprememba, po kateri status prebolevnika ne bo več trajal šest, ampak osem mesecev, in ali mora prebolevnik sam poskrbeti za podaljšanje veljavnosti potrdila. Ob skorajšnjem začetku cepljenja s tretjim odmerkom za vse, ki bi si to želeli, pa se postavlja tudi vprašanje, kdaj je pravi čas za to.

