Zaradi spreminjanja strategije cepljenja cepiva ostajajo v hladilniku

Spreminjanje strategije v boju z epidemijo covida-19 je razumljivo. Vsak dan prihajajo nove ugotovitve, študije, podatki o virusu. Prihajajo nova cepiva in z njimi tudi stranski učinki. A ko vse to združimo v komunikacijo naših vodilnih v boju z epidemijo, v veliki večini je to bil in je še kar Jelko Kacin, nastane velika zmeda, predvsem pa veliko nezaupanje. In to se odraža v zavračanju cepljenja z AstraZeneco prejšnji teden v Mariboru, kjer je cepljenje s tem cepivom zavrnila polovica, v Ljubljani pa tretjina.

