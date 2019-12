Spretna volkulja pobegnila iz osiješkega živalskega vrta

Volkulja je v Osijek prispela iz Zagreba. Kot je povedal direktor živalskega vrta Denis Vedlin, so volkuljo pripeljali v osiješki živalski vrt z namenom, da obnovijo volčji trop. V ta namen čez slab mesec dni pričakujejo prihod mladega samca iz Stockholma.

Te načrte pa bi jim lahko prekrižal beg samice v nevaren gozd. "Zgodilo se je okrog 15. ure. Uslužbenci so opazili, da se volkulja ne nahaja v svoji ogradi, ampak na dvorišču. Poskušali so jo vrniti nazaj, tako da so odprli vrata do njenega bivalnega prostor, vendar se je ustrašila in pobegnila proti zunanji ogradi, ki ločuje živalski vrt od bližnjega gozda. Predvidevamo, da je nekako uspela izkopati rov pod ogrado in uiti na prosto," je povedal Vedlin.