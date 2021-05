Sproščanje ukrepov: na kulturnem, verskem in športnem področju

Vlada je še nekoliko sprostila nekatere protikoronske ukrepe na kulturnem, verskem in športnem področju. Glavna novost je, da se sprošča omejitev števila udeležencev na organiziranih javnih shodih in prireditvah. Število udeležencev tako ni več omejeno na število, ampak zgolj na medsebojno razdaljo med posamezniki oziroma na površino. Prav tako zdaj velja 10 in ne več 20 kvadratnih metrov na posameznika.

