Sproščanje ukrepov: ob prihodu v Slovenijo velja tudi hitri antigenski test, dovoljen obisk bazenov

Kljub temu da ta teden sprostitev ukrepov ni bilo pričakovati, se je včeraj vlada vseeno odločila za sproščanje. Po novem bo ob prihodu v Slovenijo poleg precej dražjega PCR-testa veljal tudi hitri antigenski test. Ta ne sme biti starejši od 48 ur, opravljen pa mora biti v državah članicah Evropske unije ali državah članicah schengenskega območja, štejejo pa tudi tisti iz Srbije. V nastanitvenih obratih, ki imajo do 60 enot, bo lahko od ponedeljka naprej zasedenih do 45 enot. Za tiste, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa velja do 75-odstotna zasedenost, enaka omejitev je tudi za kampe. Pomembna novost je še, da lahko bazen obiščete tudi tisti, ki ne bivate v hotelu.

