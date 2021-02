Sproščanje ukrepov pri sosedih. Kaj delajo drugače?

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu potrdili 387 novih okužb in 17 smrti zaradi covida-19, kar je najmanj od začetka novembra. "V kombinaciji niza dejavnikov, predvsem pa bi rekel discipline naših državljanov in ukrepov, ki so se uvajali, skupaj, ustvarjamo boljše epidemiološke razmere," pravi hrvaški notranji minister Davor Božinović.

Očitno so državljani spoštovali priporočila in so omejevali stike dodaja hrvaška epidemiologinja Iva Pem-Novosel. Podjetja so delavce poslala na kolektivne dopuste ali na delo od doma. Šolske počitnice so podaljšali za štiri tedne. "Menimo, da so vir okužb pogosto šoloobvezni otroci in delovno aktivna populacija. Ker niso bili v šoli, odrasli pa v službah se je zmanjšal bazen prenosa okužb. Menimo, da je to ključni dejavnik, ki je pripomogel k zmanjšanju števila novih okužb na Hrvaškem," pravi epidemiologinja.