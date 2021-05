Sproščanje v turizmu: zaradi premajhnega povpraševanja nekateri ostajajo zaprti

Gostinski lokali lahko zdaj po vsej državi strežejo tudi v notranjih prostorih, in ne le na terasah. A le tistim, ki so covid-19 preboleli, so cepljeni ali testirani. Vlada je prisluhnila tudi večjim hotelirjem, ki zdaj lahko ponujajo do polovico vseh sob. Novega vladnega odloka so se razveselili predvsem tisti, ki so doslej svoje storitve lahko ponujali le poslovnim gostom. A se za odprtje svojih hotelov, zaradi premajhnega povpraševanja, še vedno niso odločili vsi, prav tako pa so ob novih pogojih dela zadržani gostinci.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:21 audio-control-play-line Iz 24UR: Manj strogi ukrepi za hotele 03:34 audio-control-play-line Iz SVETA: Sproščanje ukrepov v turizmu in gostinstvu icon-chevron-left icon-chevron-right