Sprovajalci s tihotapljenjem migrantov služijo milijone

Podatki Urada ZN za droge in kriminal kažejo, da so sprovajalci oz. tihotapci leta 2016 v EU pretihotapili okoli 375 tisoč migrantov. Pri tem so zaslužili nekje med 286 in 493 milijonov evrov. Cena lahko vključuje različne storitve, prevoz je ena od pomembnejših. Če jih prestreže policija, tihotapci migrantom navadno dajo napotke, kako se vesti in jim zabičajo, da jih ne smejo izdati.

