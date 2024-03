Mati sinu grozila s smrtjo, sodišče ji je naložilo 300 evrov kazni

"Sram te bodi, bolni psihopat. Gnusiš se mi!" Takšno sporočilo je mati iz hrvaškega Karlovca poslala svojemu neposlušnemu 18-letnemu sinu in mu med drugim zagrozila s smrtjo. Čeprav je svoje dejanje zatem obžalovala, jo je sodišče spoznalo za krivo psihičnega nasilja in ji za izliv jeze prisodilo 300 evrov kazni. Obsojena mati pravi, da je sin postajal vedno bolj agresiven, popustil je v šoli, obenem pa zavrnil strokovno pomoč. To ne more biti opravičilo, so jasni psihologi, ki opozarjajo, da lahko psihično nasilje vodi celo v depresijo in samomorilne misli.