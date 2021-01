'Šrauf projekt': kako z vijakom priti do avtodoma?

Zgodba o zanimivem projektu, kako z menjavo različnih predmetov priti do avtodoma. Tega projekta se je lotil 25-letni Rok Škrlep in ga poimenoval Šrauf projekt, saj je pot do avtodoma začel z običajnim vijakom - šraufom po domače. Od septembra pa do danes je opravil že pet menjav, od vijaka do električne krtače za lase, okvirja za sitotisk in tekaških smuči, ki jih je nazadnje zamenjal za šivalni stroj. Zaveda se, da je pot do končnega cilja še dolga ter da ne bo enostavno, a to ga le še bolj motivira, da bo projekt speljal do konca.